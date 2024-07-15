Понедельник, 15 июля, – это уже восемьсот семьдесят третьи сутки с начала вторжения России в наше государство. В этом материале 24 Канал рассказывает самое главное за день.
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Взрывы в Одессе
Около 01:40 и 02:50 в Одессе слышали взрывы. Впоследствии появилась информация об атаке с помощью баллистики – "Искандер-М".
Кроме того, громко было в 05:57. Воздушные силы предупреждали о работе ПВО. Мэр Труханов уточнил, что враг выпустил разведывательный дрон.
В период с 8 по 14 июля почти миллион военнообязанных граждан обновил свои данные. В целом речь идет о 4 миллионах человек, что это сделали, как пишут в Минобороны.
ВСУ ликвидировали трех важных для России военнослужащих, в частности командира "Шторма" Антона Балаганского и двух лейтенантов – Дзамболата Елбакиева и Евгения Цибори.
Об этом заявил офицер украинской армии Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц".