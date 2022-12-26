Наталья Гуменюк – спикер ОК "Юг" – в эфире телемарафона рассказала, что враг теряет свои позиции оккупанты ждут, пока подтянутся резервы.

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Враг теряет позиции постепенно, но достаточно уверенно. Перед ними сейчас стоит задача удержаться, подождать того момента, пока они подтянут резервы,

– заявила Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" рассказала, что командование делает все, чтобы захватчикам это не удалось. В частности, украинские воины:

устанавливают огневой контроль;

пытаются прекратить враждебную логистическую поставку;

не дают врагу покоя и заставляют постоянно выискивать новые места дислокации.

Буданов о ситуации на фронте

Кирилл Буданов – глава ГУР Минобороны – рассказал, что на фронте Россия оказалась в тупике. Единственное место, где страна-оккупантка будет пытаться прорваться – это Бахмут.

"Поэтому коренного изменения ситуации со стороны России сейчас мы не ожидаем. Это есть ряд объективных причин. Комментировать наши действия я не буду", – сказал Буданов.

Мобики не смогут оказать существенного влияния на ситуацию.