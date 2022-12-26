Наталья Гуменюк – спикер ОК "Юг" – в эфире телемарафона рассказала, что враг теряет свои позиции оккупанты ждут, пока подтянутся резервы.
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Враг теряет позиции постепенно, но достаточно уверенно. Перед ними сейчас стоит задача удержаться, подождать того момента, пока они подтянут резервы,
– заявила Гуменюк.
Спикер ОК "Юг" рассказала, что командование делает все, чтобы захватчикам это не удалось. В частности, украинские воины:
- устанавливают огневой контроль;
- пытаются прекратить враждебную логистическую поставку;
- не дают врагу покоя и заставляют постоянно выискивать новые места дислокации.
Буданов о ситуации на фронте
Кирилл Буданов – глава ГУР Минобороны – рассказал, что на фронте Россия оказалась в тупике. Единственное место, где страна-оккупантка будет пытаться прорваться – это Бахмут.
"Поэтому коренного изменения ситуации со стороны России сейчас мы не ожидаем. Это есть ряд объективных причин. Комментировать наши действия я не буду", – сказал Буданов.
Мобики не смогут оказать существенного влияния на ситуацию.