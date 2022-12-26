Особых успехов в этом направлении захватчики не имеют. Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Он напомнил, что россияне еще с августа говорят, что Бахмут почти захвачен, но уже конец декабря.

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Россияне не смогут чего-то добиться

Буданов добавил, кроме Бахмута, оккупанты пытаются концентрировать свои силы к северу от города, а также в направлении Запорожья.

Однако разведчик заверил, что не видят реальной возможности чего-то добиться. Россияне уже предпринимали несколько попыток небольших локальных наступлений. Все обнаружили заранее и окончились ничем.

Поэтому коренного изменения ситуации со стороны Российской Федерации сейчас мы не ожидаем... Это ряд объективных причин. Комментировать наши действия я не буду,

– сказал Буданов.

Он отметил, что даже мобилизованные, проходящие боевое слаживание, не смогут особо изменить ситуацию.

Сколько ракетных ударов может нанести Россия

Буданов рассказал, того количества ракет, которые остались у россиян, хватит с их интенсивностью в залпе в среднем. 70 – 75 ракет в два-три раза. Тогда ракеты у врага могут закончиться вообще.