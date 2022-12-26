Особливих успіхів на цьому напрямку загарбники не мають. Про це розповів глава ГУР Міноборони Кирило Буданов. Він нагадав, що росіяни ще з серпня кажуть, що Бахмут майже захоплено, але вже кінець грудня.

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Росіяни не зможуть чогось домогтись

Буданов додав, крім Бахмута, окупанти намагаються концентрувати свої сили на північ від міста, а також в напрямку Запоріжжя.

Однак розвідник запевнив, що не бачать реальної спроможності чогось домогтись. Росіяни вже робили кілька спроб невеликих локальних наступів. Усі виявили заздалегідь та закінчилися нічим.

Тому докорінної зміни ситуації з боку Російської Федерації зараз ми не очікуємо...На це є низка об’єктивних причин. Коментувати наші дії я не буду,

– сказав Буданов.

Він зауважив, що навіть мобілізовані, які проходять бойове злагодження, не зможуть особливо змінити ситуацію.

Скільки ракетних ударів може завдати Росія

Буданов розповів, тієї кількості ракет, яка залишилась в росіян, вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70 – 75 ракет на два-три рази. Тоді ракети у ворога можуть закінчитись взагалі.