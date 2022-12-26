Про це розповів очільник української розвідки Кирило Буданов. До речі, американська розвідка у Росії також працює дуже добре.
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Агенти України всередині Росії
На питання журналістів про те, чи є у Головного управління розвідки агенти всередині Росії, Буданов відповів, що за це вони отримують кошти.
Дивне питання. Ми за це кошти отримуємо. Чи звідки ми отримуємо інформацію? З телеграм-каналів?
– сказав очільник розвідки.
За словами Буданова, на абсолютно різних рівнях ця кількість людей збільшилась, а з нею і доступ до інформації різного рівня: від соціально-політичних до суто воєнних питань.
"Це також відповідь на питання, чому те, що кажу я, інколи відрізняється від того, що кажуть інші люди", – зазначив глава ГУР МО.
В Україні викривають російських агентів
- Раніше в Україні вкотре викрили агентурну мережу російських спецслужб. Це сталося внаслідок спецоперації в Донецькій області. Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію та переміщення ЗСУ на території Бахмута і Торецька.
- Також під час контрдиверсійних заходів в Одесі СБУ затримала агента спецслужб. Він збирав важливі розвіддані на території міста.
- Окрім цього, в Одесі затримали двох агентів головного управління генштабу збройних сил Росії. Ними виявилось подружжя.