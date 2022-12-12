Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію та переміщення ЗСУ на території Бахмута і Торецька. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

До речі СБУ викрила диякона УПЦ МП, який агітував за "приєднання" Запоріжжя до Росії

Зрадники наводили ракети на школи і пологові будинки

Як стало відомо, російські агенти передавали ворогу локації електричних підстанцій та соціальних об’єктів, серед яких школи, пологові будинки і студентські гуртожитки.

Отримані відомості окупанти планували використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.

Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність і затримали учасників російської агентурної групи.

Серед затриманих – троє місцевих мешканок, яких підконтрольне Росії "МДБ "ДНР" завербувало після початку повномасштабного вторгнення.

Вони отримали російські паспорти, які планували використати для виїзду до Росії у разі успішного виконання ворожих завдань. Для збору розвідінформації агенти особисто обходили територію населених пунктів і робили позначки на електронних картах. Потім отриману інформацію передавали своєму "зв’язковому", який перебуває у тимчасово захопленій Горлівці,

– розповіли правоохоронці.

Потім "зв’язковий" вже "звітував" куратору агентурної мережі. Нею виявилась заступниця керівника підконтрольного Росії місцевого "МДБ "ДНР".

Під час обшуків правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом;

паспорти Росії.

Наразі слідчі повідомили трьом зрадницям про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

СБУ затримала агентів Росії / фото Служба безпеки України

Нагадаємо, раніше ​​Служба безпеки України затримала"енергетика" окупантів, який знеструмив частину Донеччини і направив електрику до баз агресора. Колаборантом виявився колишній працівник місцевих електромереж, який під час тимчасової окупації частини регіону став на сторону загарбників.