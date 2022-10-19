Про це заявив спеціальний агент військової розвідки США у відставці Девід Дебатто. Таку інформацію він розповів в інтерв'ю 24 каналу.

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Інсайдерська інформація, яку публікують у ЗМІ є дрібницею

За словами Дебатто, робота розвідки останніми роками дещо змінилася. Раніше США використовували більше агентів, а тепер переважно користуються електронним засобам розвідки, зокрема й супутниками. Однак при цьому у Москві все ще залишається велика кількість американських агентів.

Зараз відбувається наступне – за спиною Путіна фактично починають ділити владу, і ті, хто знають про те, що Путін не вічний, починають задумуватися про власне майбутнє. Тобто дані надходять і від цих людей, чого б ніколи не сталося 2 чи 3 роки тому,

– пояснив агент у відставці.

Іноді дані від агентів потрапляють у пресу. Але ця інформація є дрібницею у порівнянні з тими, якими даними володіють у Білому домі. Однак навіть ці матеріали, які публікують у ЗМІ, є правдивими. Влада про них знає.

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Інтерв'ю зі спеціальним агентом США у відставці: відео