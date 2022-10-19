Об этом заявил специальный агент военной разведки США в отставке Дэвид Дебатто. Такую информацию он рассказал в интервью 24 каналу.

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Инсайдерская информация, публикуемая в СМИ, является мелочью

По словам Дебатто, работа разведки в последние годы несколько изменилась. Ранее США использовали больше агентов, а теперь преимущественно пользуются электронными средствами разведки, в том числе и спутниками. Однако при этом в Москве все еще остается большое количество американских агентов.

Сейчас происходит следующее – за спиной Путина фактически начинают делить власть, и знающие о том, что Путин не вечен, начинают задумываться о собственном будущем. То есть данные поступают и от этих людей, чего бы никогда не произошло 2 или 3 года назад,

– объяснил агент в отставке.

Иногда данные от агентов попадают в печать. Но эта информация является пустяком по сравнению с тем, какими данными владеют в Белом доме. Однако даже эти материалы, которые публикуют в СМИ, правдивы. Власть о них знает.

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Интервью со специальным агентом США в отставке: видео