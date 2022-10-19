У світлі успішного контрнаступу ЗСУ, Путін усе сильніше закривається у своїй бульбашці. У ній диктатора оточують лише віддані послідовники. Також глава Кремля покладається на мовчазну більшість російського населення. Тих, хто беззаперечно підкориться його наказам.

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Путін своїми діями розк олює суспільство

Президент Росії упродовж майже восьми місяців намагався вибудувати систему так, щоб як військові, так і народ вірили у його максималістичні цілі в Україні. Диктатор прагнув зібрати навколо себе тих, хто підтримуватиме його погляди з ідеологічних або бодай практичних міркувань.

Як зазначили в Інституті з вивчення війни, Путін подвоїв свої головні цілі та наративи. Ба більше, він усе частіше тяжіє до крайніх націоналістів, які щиро бажають досягнути успіху у війні. І їх, як і самого диктатора, мало цікавить ціна цієї "перемоги".

Зараз же спостерігається багато суперечностей як у заявах, так і діях Путіна. І це неабияк розколює як саме російське суспільство, так і військо країни-агресорки.

Спроба Путіна подвоїти свої цілі в Україні, якими б очевидними не були ризики, свідчить про його довгострокову ціль. За словами аналітиків, президент Росії прагне перемогти в Україні, можливо, завдяки наростанню сил країни-агресорки. Власне, для цього і запроваджена часткова мобілізація

Без перемог на фронті Путіна чекає крах

Але тут є низка "але". Передовсім диктаторові потрібно буде на постійній основі підживлювати апетит крайніх націоналістів, які прагнуть перемог. І мовиться про реальні здобутки, яких ворог досягнути на фронті не може.

Крім того, Путін невдовзі може зіткнутися з ключовими елементами свого ж режиму. Тими, хто не планує жертвувати всім задля того, щоб Росія змогла досягнути максималістичні цілі диктатора у війні проти України.

Ба більше, Путін почав демонструвати слабкість. І намагання зміцнити свою систему проєктування влади може лише нашкодити диктаторові. Крім того, населення країни також втрачає віру у "сильну руку" з Кремля. І це лише початок.

Водночас слід розуміти, що миттєво Путін не стане вразливим. Але накопичення ризиків для очільника країни може зростати з часом. А військові невдачі на фронті лиш посилять розкол усередині режиму, який побудував сам диктатор. І саме тому, переконані аналітики з Інституту, Захід повинен допомогти Україні здолати Росію якомога швидше.

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