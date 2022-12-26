Об этом рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов. Кстати, американская разведка в России тоже работает очень хорошо.
Обратите внимание Легионеры "русского мира": кто попал в реестр иностранных пропагандистов и агентов Кремля
Агенты Украины внутри России
На вопрос журналистов о том, есть ли у Главного управления разведки агенты внутри России, Буданов ответил, что за это они получают деньги.
Странный вопрос. Мы за это деньги получаем. Или откуда мы получаем информацию? Из телеграм-каналов?
– сказал глава разведки.
По словам Буданова, на совершенно разных уровнях это количество людей увеличилось, а с ним и доступ к информации разного уровня: от социально-политических до сугубо военных вопросов.
"Это также ответ на вопрос, почему то, что говорю я, иногда отличается от того, что говорят другие люди", – отметил глава ГУР МО.
В Украине разоблачают российских агентов
- Ранее в Украине разоблачили агентурную сеть российских спецслужб. Это произошло в результате спецоперации в Донецкой области. Злоумышленники собирали разведданные о дислокации и перемещении ВСУ на территории Бахмута и Торецка.
- Также во время контрдиверсионных мероприятий в Одессе СБУ задержала агента спецслужб. Он собирал важные разведданные на территории города.
- Кроме этого, в Одессе задержали двух агентов главного управления генштаба вооруженных сил России. Ими оказались супруги.