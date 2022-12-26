Наталія Гуменюк – речниця ОК "Південь" – в ефірі телемарафону розповіла, що ворог втрачає свої позиції. Окупанти чекають, доки підтягнуться резерви.

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Ворог втрачає позиції поступово, але досить впевнено. Перед ними зараз стоїть завдання втриматися, зачекати того моменту, поки вони підтягнуть резерви,

– заявила Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" розповіла, що командування робить усе, щоб загарбникам це не вдалося. Зокрема, українські воїни:

встановлюють вогневий контроль;

намагаються припинити вороже логістичне постачання;

не дають ворогу спокою й змушують постійно вишукувати нові місця дислокації.

Буданов про ситуацію на фронті

Кирило Буданов – глава ГУР Міноборони – розповів, що на фронті Росія опинилася у глухому куті. Єдине місце, де країна-окупантка намагатиметься прорватися, – це Бахмут.

"Тому докорінної зміни ситуації з боку Російської Федерації зараз ми не очікуємо. На це є низка об'єктивних причин. Коментувати наші дії я не буду", – сказав Буданов.

Мобіки не зможуть суттєво вплинути на ситуацію.