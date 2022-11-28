Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала, что военная операция на Кинбурнской косе Николаевской области продолжается. Об этом пишет 24 канал .

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Что происходит на Кинбурнской косе

По ее словам, сейчас там сложная ситуация. В частности и потому, что специфические и погодные условия (штормы, ветер), специфическое и само географическое расположение, и разговоры о том, что к зерновому коридору следует присоединять Николаевщину.

Также Гуменюк подчеркнула, что не стоит преждевременно радоваться, следует верить только информации из проверенных источников.

Все это очень большой спектр факторов, которые нужно учитывать и дождаться официального свода Генерального штаба, только они могут известить о том, что действительно происходит, и когда действительно можно радоваться,

– подчеркнула она.

Что означает освобождение косы

Кинбурнская коса – это единственная часть Николаевской области, официально не освобожденная от оккупантов.

Как отмечают, освобождение Кинбурнской косы будет означать очередное позорное поражение Черноморского флота России. И при этом будет означать укрепление позиций Украины в Черном море.

На первый взгляд, Кинбурнская коса – это узкая полоса земли на Юге со специфической административной принадлежностью, которая до войны имела лишь туристическое значение.

Но у этой узкой полосы земли достаточно важное геостратегическое значение – именно там "замыкаются" выходы из портов деоккупированного Херсона и Николаева. Контроль над Кинбурнской косой также давал россиянам возможность постоянно обстреливать портопункт в Очакове.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявлял, что на Кинбурнской косе все еще есть российские войска. Он подчеркнул, что россияне на косе – это вопрос времени. Ким информировал, что на косе оккупированы три населенных пункта .

Обратите внимание – что происходит на Кинбурнской косе: смотрите видео