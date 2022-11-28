Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала, что военная операция на Кинбурнской косе Николаевской области продолжается. Об этом пишет 24 канал .
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Что происходит на Кинбурнской косе
По ее словам, сейчас там сложная ситуация. В частности и потому, что специфические и погодные условия (штормы, ветер), специфическое и само географическое расположение, и разговоры о том, что к зерновому коридору следует присоединять Николаевщину.
Также Гуменюк подчеркнула, что не стоит преждевременно радоваться, следует верить только информации из проверенных источников.
Все это очень большой спектр факторов, которые нужно учитывать и дождаться официального свода Генерального штаба, только они могут известить о том, что действительно происходит, и когда действительно можно радоваться,
– подчеркнула она.
Что означает освобождение косы
- Кинбурнская коса – это единственная часть Николаевской области, официально не освобожденная от оккупантов.
- Как отмечают, освобождение Кинбурнской косы будет означать очередное позорное поражение Черноморского флота России. И при этом будет означать укрепление позиций Украины в Черном море.
- На первый взгляд, Кинбурнская коса – это узкая полоса земли на Юге со специфической административной принадлежностью, которая до войны имела лишь туристическое значение.
- Но у этой узкой полосы земли достаточно важное геостратегическое значение – именно там "замыкаются" выходы из портов деоккупированного Херсона и Николаева. Контроль над Кинбурнской косой также давал россиянам возможность постоянно обстреливать портопункт в Очакове.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявлял, что на Кинбурнской косе все еще есть российские войска. Он подчеркнул, что россияне на косе – это вопрос времени. Ким информировал, что на косе оккупированы три населенных пункта .
Обратите внимание – что происходит на Кинбурнской косе: смотрите видео