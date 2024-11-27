Сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя главы ГУР Вадима Скибицкого в интервью "Новини.LIVE". Также без российского паспорта жители оккупированных территорий фактически лишены всех прав.

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Какова ситуация на оккупированных территориях

Скибицкий отметил, что Россия не изменила своих планов в отношении Украины и хочет полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

Что там (на оккупированных территориях – 24 Канал) происходит? Сначала идет зачистка, заходит Росгвардия, подразделения ФСБ, которые полностью проверяют местное население, ища тех, кто служил в ВСУ, их родственников и вообще наших патриотов и тех, кто не лоялен к России. Продолжается сплошная проверка населения, которое остается на оккупированной территории,

– рассказал Скибицкий.

Он добавил, что после этого проводятся плановые мероприятия для ассимиляции оккупированных территорий в состав России. По словам Скибицкого, все начинается с законодательной базы, ведь все, что происходит на оккупированных территориях – "подпадает под действие закона России".

Также оккупанты меняют систему образования, привозят миллионы учебников, чтобы украинские дети изучали историю российской империи.

"Другой вопрос связан с принуждением и вынужденным признанием российской оккупационной власти. Потому что если ты там не имеешь паспорта, то по сути, не имеешь никаких прав. Это и пенсия, медицинское обеспечение, трудоустройство, школа, детский сад. Это сплошной геноцид нашего населения на оккупированных территориях по всем направлениям", – отметил разведчик.