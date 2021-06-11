По состоянию на 17:00 возле здания "Нафтогаза", на первый взгляд, ничего не происходило. Впрочем, в самом помещении до сих пор продолжаются обыски.

Подробно В "Нафтогазе" проводят обыски по делу на миллиарды гривен

Внутри здания стояла огромная очередь сотрудников. Люди хотели попасть домой, потому что их рабочий день закончился.

Они начали кричать нам вслед "Спасите нас, пожалуйста",

– рассказала журналистка 24 канала Марианна Черкасец.

Что сейчас происходит в здании

Как она сообщила с места событий, у фискальной полиции есть журнал, куда она фиксировала имя и фамилию, дату рождения и должность всех, кто планировал выйти из офиса. Сейчас остались лишь единичные сотрудники. Деталей им не сообщали.

"Я хочу выйти домой, меня не выпускают. Я должен куда-то записываться, мое рабочее время закончилось 20 минут назад", – рассказал сотрудник "Нафтогаза" Григорий.

Обыски в "Нафтогазе": смотрите видео 24 канала

Что известно об обысках в "Нафтогазе"