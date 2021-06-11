Станом на 17:00 біля будівлі "Нафтогазу", на перший погляд, нічого не відбувалось. Втім, у самому приміщенні досі тривають обшуки.
Детально У "Нафтогазі" проводять обшуки в справі на мільярди гривень
Вони почали кричати нам вслід "Врятуйте нас, будь ласка",
– розповіла журналістка 24 каналу Маріанна Черкасець.
Що зараз відбувається в будівлі
Як вона повідомила із місця подій, фіскальна поліція має журнал, куди фіксувала ім'я та прізвище, дату народження та посаду всіх, хто планував вийти з офісу. Зараз залишились лише поодинокі співробітники. Деталей їм не повідомляли.
"Я хочу вийти додому, мене не випускають. Я маю кудись записуватись, мій робочий час закінчився 20 хвилин тому", – розповів співробітник "Нафтогазу" Григорій.
Обшуки в "Нафтогазі": дивіться відео 24 каналу
Що відомо про обшуки в "Нафтогазі"
- У "Нафтогазі" проводять обшуки в справі на мільярди гривень. Співробітники Державної фіскальної служби завітали до низки приміщень "Нафтогазу".
- Це відбувається в межах досудового розслідування справи про ухилення від сплати податків на мільярди гривень.
- Слідство встановило, що з жовтня 2015 року й донині посадовці "Нафтогазу" не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного в російського "Газпрому". Через це бюджет України недоотримав майже 3 мільярди гривень ПДВ.
- У державній фіскальній службі переконують, що слідство має достатньо доказів, щоби стверджувати про факти ухилення від сплати податків.