Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Он отметил важность захвата господствующих высот возле Клещиевки.

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"С этого момента можно считать, что российские войска в Бахмуте находятся в оперативном окружении. Мы берем под огневой контроль нашей артиллерией основную трассу снабжения вражеского гарнизона", – пояснил Жданов.

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Украинские военные заняли высоты не только в районе Клещиевки, но также около Часового Яра и Берховки.



Россияне оказались в оперативном окружении в Бахмуте / Скриншот с Google-карты

Россияне пытаются атаковать

Враг не оставляет попыток атаковать Силы обороны в северо-западных окрестностях Бахмута – в районе населенного пункта Хромово. Но украинские защитники держат оборону и отбивают все атаки. На этом участке линия фронта неизменна в течение нескольких недель.

На всех других оперативных направлениях украинские войска контратакуют противника и постепенно продвигаются вглубь оккупированной территории.

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