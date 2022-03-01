Что происходит на улицах Харькова после циничного ракетного удара: эксклюзивный фоторепортаж

Убийцы из России продолжают атаковать Харьков. Они 1 марта совершили авиаудар по центру города. Снаряды попали в Харьковскую ОГА, Оперный театр, филармонию и жилые дома. Журналистка 24-го канала вышла на улицы города и сделала фоторепортаж последствий обстрела.

Известно, что от жесткого ракетного удара по центру Харькова пострадали не менее 6 человек, среди которых – ребенок. Число погибших еще уточняется.

К теме Ожидаем артиллерийские обстрелы, бомбардировки авиации, – глава Харьковской ОГА

Один из снарядов попал в Майдан Свободы. После мощного взрыва все вокруг разлетелось на куски. Центральная площадь разрушена.

Фоторепортаж журналистки 24 канала Анны Черненко

Обнародованные кадры ужасают масштабом разрушений. Обстрелы продолжаются, поэтому спасателей привлечь к работе пока не могут. Местных жителей просят оставаться в укрытиях. Это спасет жизнь.

В ГСЧС говорят, что особого цинизма добавляет то, что рядом расположено бомбоубежище. Оккупанты намеренно били туда, где были мирные жители.

Ранее в сети обнародовали кадры изнутри обладминистрации, куда попал снаряд.

Последствия удара по Майдану Свободы в Харькове: видео изнутри ОГА

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