Однако сейчас в самом городе линия боевого столкновения стабилизирована. Об этом рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Что происходит в Торецке

По словам пресс-секретаря ОТГ "Луганск", на всех направлениях "есть накопление россиян, они подтягивают какие-то свои резервы".

И на Торецком направлении так же мы это наблюдаем, однако сейчас в самом городе линия боевого столкновения – мы ее стабилизировали, все попытки штурмов врага останавливаются и сдерживаются,

– сказала она.

Добавим, что в Генштабе обнародовали обновленные данные по состоянию на утро 4 ноября относительно российского вторжения, в частности указали о ситуации на Торецком направлении. Согласно информации Генштаба ВСУ, авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Торецк, Дружба, Петровка и Дилиевка на Торецком направлении, к тому же враг 4 раза пытался продвинуться вперед в районе Торецка.