Тем временем Генштаб ВСУ обновил данные по состоянию на 29 января. Воины ВСУ уже 340 суток защищают Украину от российских захватчиков.

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Сообщили, что на 06:00 украинские герои отбили ряд вражеских атак. В частности, в населённом пункте Благодатное.

Враг терпит колоссальные потери

Украинские защитники продолжают разрушать планы врага и наносят оккупантам колоссальные потери. По состоянию на 29 января Генштаб заявил, что ликвидировать удалось уже 126 160 российских захватчиков. Кроме того, удалось уничтожить немало вражеской техники.

Российские оккупанты прибегают к устаревшим методам ведения войны. Детали рассказал Сергей Череватый – пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ.

Сверхсовременных средств ведения боя в виде техники, авиации у них также нет. Поэтому единственным серьезным аргументом пока у них остается, чтобы держать динамику, напряжение нашей обороны, постоянное обновление личного состава,

– рассказал Череватый.

Он подчеркнул, что показатели российских потерь – несовместимы с современными подходами.