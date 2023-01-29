Тим часом Генштаб ЗСУ оновив дані станом на 29 січня. Воїни ЗСУ вже 340 діб захищають Україну від російських загарбників.
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Повідомили, що станом на 06:00 українські герої відбили низку ворожих атак. Зокрема, у населеному пункті Благодатне.
Ворог зазнає колосальних втрат
Російські окупанти вдаються до застарілих методів ведення війни. Деталі розповів Сергій Череватий – речник Східного угруповання військ ЗСУ.
Надсучасних засобів ведення бою у вигляді техніки, авіації у них також немає. Тому єдиним серйозним аргументом поки що в них залишається, щоб тримати динаміку, напругу нашої оборони, постійне оновлення особового складу,
– розповів Череватий.
Він наголосив, що показники російських втрат – несумісні з сучасним веденням дій, сучасними підходами.