В атаку вони йдуть, без перебільшення, по горах своїх трупів. Про це 24 Каналу сказав військовослужбовець ЗСУ Євген Фірсов.
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У чому полягає тактика росіян
За словами Фірсова, полонені російські солдати або вдають, або справді не до кінця розуміють ситуацію, яка склалася. Усю її жахливість вони усвідомлюють лише тоді, коли бачать свою армію розбитою і сотні трупів на лінії зіткнення.
Піхотні навали – така тактика наразі застосовується на Бахмутському напрямку. Колись ворог намагався прорватися танками, потім засипав усе що можна ствольною артилерією, системами РСЗВ,
– зазначив військовий ЗСУ.
Натомість зараз, продовжив він, росіяни діляться на маленькі групи. Вони розробляють детальну тактику, над ними летить квадрокоптер, який контролює, щоб ті йшли в атаку, їм заборонено повертатися назад, якщо не поранені. Переважно це вагнерівці, однак, наголосив Фірсов, там вже починають діяти й інші приватні військові компанії.
"Йдуть, йдуть і йдуть у наступ. Наші хлопці тільки й встигають перезаряджатися й зміцнювати стволи", – зауважив військовий.
Як відзначає Фірсов, перезаряджати кулеметну ленту потрібно часто, боєкомплект на передовій закінчується, стволи в автоматах також перегріваються. Українські захисники докладають максимум зусиль, щоб трощити ворожі наступи.
Останні втрати ворога
- На Сході України зараз точаться запеклі бої, під час яких російська армія зазнає колосальних втрат. Так, лише за минулу добу наші воїни знищили ще 650 окупантів.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати Росії у війні проти України вже становлять 126 160 військових. При цьому інформацію щодо точної кількості поранених загарбників не наводять.
- Окрім живої сили, противник втрачає і свою техніку. Станом на сьогодні українські бійці знищили щонайменше: 3198 танків, 6366 бойових броньованих машин, 2195 артилерійських систем, 253 РСЗВ, 221 засіб ППО, 293 літаки, 284 гелікоптери, 1947 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 796 крилатих ракет, 18 кораблів / катерів, 5037 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн та 199 одиниць спеціальної техніки.