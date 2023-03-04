Что действительно произошло на Брянщине: в ISW рассказали, какими сказками Кремль кормит россиян

В четверг губернатор Брянской области заявил, что "украинская ДРГ" якобы проникла на территорию Климовского района в село Любечаны. В ISW проанализировали ситуацию.

Российские официальные лица продолжали обнародовать ограниченную информацию о вторжении 2 марта в Брянскую область, но не смогли придать ясности относительно того, что произошло, подчеркивают в Институте изучения войны.

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Что на самом деле произошло в Брянской области

Депутат Госдумы Александр Хинштейн 2 марта заявил, что во время разминирования вблизи Сушан Брянской области автомобиль Нацгвардии России наехал на мину, четверо бойцов получили легкие ранения. Ранее российские власти утверждали, что "злоумышленники заминировали территорию перед уходом".

ФСБ 3 марта опубликовала отредактированные кадры вероятных последствий, на которых видны два гражданских автомобиля со значительными повреждениями от пуль и погибших водителей. Одна аналитики ISW отмечают, что на этих кадрах практически отсутствуют какие-либо идентификационные признаки местности, которые могли бы подтвердить утверждение ФСБ.

Руководитель Российского добровольческого корпуса, взявший на себя ответственность за вторжение, заявил 3 марта, что украинские чиновники дали разрешение на вторжение. Следственный комитет России не подтвердил заявление Добровольческого корпуса, объявив, что начал расследование действий "украинских диверсантов".

Российские чиновники и милблогеры выдвинули дополнительные заявления, обвинив страны Запада в непосредственной причастности к вторжению. Министерство иностранных дел России заявило, что во время вторжения злоумышленники использовали оружие, предоставленное НАТО, и обвинило страны НАТО в "соучастниках операции".

Пропагандистские СМИ распространили заявление милблогера о том, что Российский добровольческий корпус имеет опосредованную связь с Великобританией через полк "Азов". ISW не может подтвердить какие-либо заявления россиян или российского добровольческого корпуса о том, что на самом деле произошло на месте.

Как Путин отреагировал на события в Брянской области

Российские источники широко утверждали, что Путин провел совещание для "обсуждения мер антитеррористической безопасности" в ответ на Брянск. Российский диктатор использовал свою речь, чтобы очертить новые, хотя и ограниченные меры поддержки воюющих в Украине российских солдат и объявил, что все семьи солдат, погибших в Украине, получат стандартное страховое обеспечение, предусмотренное законом, единоразовую денежную помощь в размере 7,4 миллиона рублей.

Путин также призвал обеспечить "соответствующие выплаты" раненым в Украине в виде страховых выплат и единовременных выплат в случае травмы. Глава Кремля продолжает использовать публичные выступления, чтобы расширить обещания социальной поддержки для существующих военнослужащих, потенциально для подавления внутреннего недовольства и стимулирования уже воюющих, но делает это вместо формулирования конкретных целей или определения дополнительных ресурсов или мер, которые необходимо принять на будущее войны.