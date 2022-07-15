Для этого кремлевскому диктатору следует провести референдум. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко.

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Думал так, а вышло эдак

У путина ситуация действительно аховая. Он вляпался в эту войну вообще не понимая, во что он вляпывается. Ему говорили, что в Украине с цветами будут встречать, через три дня Киев, потом до Львова дойдут и так далее,

– заметил Яковенко.

Реальность оказалась совсем другой. Понять, что совершил роковую ошибку, путин не в состоянии. "Такой опции в том пространстве между ушами, которое некоторые называют "мозг путина", нет", –подчеркнул журналист.

Сегодня он обвиняет генералов, советников, происходят кадровые изменения в правительстве и так далее.

путину нужны успехи

Украинские территории нужны путину для того, чтобы делать заявления о том, что россияне никакие не оккупанты, а защитники своей "родины".

"Как сказала сумасшедшая дрянь коротченко: "Херсон наш, Одесса наша, Николаев наш, Харьков наш", – говорит Яковенко.

Безусловно, о внешнеполитической истории не говорится. По мнению Яковенко, признание путина террористом №1 – это вопрос времени, такие предложения уже обсуждаются, в частности, в конгрессе США. Следовательно, это рассчитано на внутреннего потребителя – население россии.

"Они будут говорить: "Мы защищаем свою землю. Жители Херсона попросились в россию, спасаясь от гнета нацистов. Это нужно для объяснения, почему в Украине всех убивают и кладут в землю российских солдат", – сказал журналист.

Он добавил, что состояние российского общества путин:

Не знает; Ему это не интересно.

"Происходит ужасное оболванивание населения с помощью информационного наркотика. За что соловьев и получил орден за заслуги перед отечеством. Все это работает", – подчеркнул Яковенко.

Любой протест будет подавлен, так что путин может быть спокоен в отношении российских граждан. В отличие от Украины, оказавшейся совсем не той страной, которую он рассчитывал встретить.

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