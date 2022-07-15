Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков предположил, какие решения сегодня, 15 июля, могут быть приняты в России. Об этом он эксклюзивно рассказал 24 канала.
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Будет что-то "экстраординарное"
По его мнению, пока не известно, повлияют ли сегодняшние решения на ход российско-украинской войны или такие собрания лишь очередная информационная провокация кремля. Однако он подчеркнул, что должно быть что-то необычное, поскольку время собрания необычное.
Собирать госдуму в пятницу, в середине июля, да еще и ближе к вечеру вместе с советом безопасности… Это должно быть что-то совсем экстраординарное,
– отметил Гудков.
Фантазии Путина
По его словам, сегодня могут как официально объявить войну (и пути наконец-то перестанут прятаться за так называемой "спецоперацией"), так и объявить общую мобилизацию в России. Однако, как подчеркнул российский оппозиционный политик, прямо сейчас трудно сказать, что придумал глава кремля.
Пока есть много версий, включая подписание союзного договора, признание украинских оккупированных территорий российским государством или каким-либо другим суверенным государством. То есть фантазий у путина много, – отметил Гудков.
Похожая ситуация уже была
Политолог Владимир Фесенко подчеркнул, что похожая ситуация в государстве-агрессорце была перед началом полномасштабного вторжения России в Украину. То есть, тогда также быстро собирали совет безопасности и государственную думу.
Фесенко напомнил, что тогда на этих собраниях говорили о признании россией оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Кроме того, через несколько дней началась полномасштабная война.
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По мнению политолога, сегодня в России могут принимать решения, связанные с официальным объявлением начала аннексии оккупированных украинских территорий. В то же время не следует исключать и кадровые решения по силовому блоку.
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путин собирает совет безопасности россии: что известно
- Владимир Путин сегодня, 15 июля, собирает совет безопасности, чтобы провести оперативное совещание с его постоянными членами. Об этом российским СМИ сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
- Песков отметил, что совещание состоится в середине дня или во второй половине. Кроме того, он добавил, что другие встречи Путина 15 июля будут непубличными. Пока причина такого собрания неизвестна.
- Напомним, что 22 июня российский диктатор также собирал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Тогда собрание состоялось на фоне активных боевых действий в Украине и напряженности вокруг стран Балтии.