Политолог Владимир Фесенко подчеркнул, что похожая ситуация в государстве-агрессоре была перед началом полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом он рассказал 24 каналу.

Читайте на сайте Бал у сатаны: удастся ли пути воскресить главного "монстра" ХХ века 15 июля

"Такое было уже перед 24 февраля. Тогда говорилось об официальном признании так называемых квазиреспублик на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а после этого война. Фактически 21 февраля уже было принято окончательное решение о начале полномасштабной войны против Украины", – заявил Фесенко.

Какие решения могут приниматься

Впрочем, как отметил политолог, сейчас война уже идет. По его мнению, вероятнее всего, в россии могут приниматься решения, связанные с официальным объявлением начала процесса аннексии оккупированных украинских территорий.

Здесь не важна форма. Сейчас говорится о прямой аннексии. То есть о том, чтобы включить в состав россии оккупированные территории Украины,

– заметил Фесенко.

Он предположил, что сейчас возможно будут обсуждать, как это сделать. Кроме того, по мнению Фесенко, могут быть кадровые решения по силовому блоку – этого тоже не следует исключать.

Вопросы мобилизации в стране-агрессоре

По словам политолога, также могут рассматривать вопрос о частичной мобилизации в стране-агрессоре, поскольку к полной россия сейчас просто не готова. Он пояснил, что всеобщая мобилизация вызовет целый ряд очень неоднозначных последствий, однако частичную – вполне реально провести.

"Это то, что могут сегодня рассматривать, и к чему следует готовиться", – подытожил Фесенко.

Фесенко предположил, зачем пути созывает совбез: смотрите видео



путин созывает совбез россии: что известно