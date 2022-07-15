Совещание состоится в середине дня или во второй половине. Мол, все будет зависеть от других мер. Об этом российским СМИ сказал пресс-секретарь путина Дмитрий Песков, передает 24 канал.

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Причина такого собрания неизвестна. песков добавил, что другие встречи путина 15 июля будут непубличными.

Предварительное собрание Совбеза

22 июня путин тоже собирал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Совещание проходило на фоне активных боевых действий в Украине и напряженности вокруг стран Балтии.

Тогда говорили о планах на сентябрь, в частности, "подготовке к единому дню голосования в России". Кстати, по информации СМИ, россия может попытаться провести псевдореферендумы на оккупированных территориях именно в день единого голосования, 11 сентября.

Может ли Путин объявить о мобилизации

в кремле ходят слухи, что путин думает об официальном объявлении войны и всеобщей мобилизации. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков заметил, что гипотетически он может призвать 300 тысяч человек.

Однако военный эксперт Олег Жданов убежден, что объявление военного положения со стороны России сыграло бы в пользу Украины. Тогда заработали бы все международные механизмы системы безопасности, которые заложены в ООН.

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