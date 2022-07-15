Нарада відбудеться в середині дня або в другій половині. Мовляв, все залежатиме від інших заходів. Про це російським ЗМІ сказав прессекретар путіна дмитро пєсков, передає 24 канал.

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Причина таких зборів невідома. пєсков лиш додав, що інші зустрічі путіна 15 липня будуть непублічними.

Попереднє зібрання радбезу

22 червня путін теж збирав оперативну нараду з постійними членами радбезу. Нарада відбувалась на тлі активних бойових дій в Україні та зростання напруги навколо країн Балтії.

Тоді говорили про плани на вересень, зокрема, "підготовку до єдиного дня голосування у росії". До слова, за інформацією ЗМІ, росія може спробувати провести псевдореферендуми на окупованих територіях саме у день єдиного голосування, 11 вересня.

Чи моде путін оголосити про мобілізацію

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