Політолог Володимир Фесенко наголосив, що схожа ситуація в державі-агресорці була перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це він розповів 24 каналу.
Читайте на сайті Бал у сатани: чи вдасться путіну воскресити головного "монстра" ХХ сторіччя 15 липня
"Таке було вже перед 24 лютого. Тоді мовилось про офіційне визнання так званих квазіреспублік на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а після цього війна. Фактично, 21 лютого вже ухвалили остаточне рішення про початок повномасштабної війни проти України", – заявив Фесенко.
Які рішення можуть ухвалювати
Утім, як наголосив політолог, зараз війна вже триває. На його думку, найімовірніше, у росії можуть ухвалювати рішення, які пов'язані з офіційним оголошенням початку процесу анексії окупованих українських територій.
Тут не важлива форма. Зараз мовиться про пряму анексію. Тобто про те, щоб включити в склад росії окуповані території України,
– зауважив Фесенко.
Він припустив, що зараз, можливо, будуть обговорювати, як це зробити. Крім того, на думку Фесенка, можуть бути кадрові рішення щодо силового блоку – цього теж не слід виключати.
Питання мобілізації в країні-агресорці
За словами політолога, також можуть розглядати питання про часткову мобілізацію в країні-агресорці, оскільки до повної – росія зараз просто не готова. Він пояснив, що загальна мобілізація викличе цілу низку дуже неоднозначних наслідків, однак часткову – цілком реально провести.
"Це те, що можуть сьогодні розглядати, і до чого варто готуватися", – підсумував Фесенко.
Фесенко припустив, навіщо путін скликає радбез: дивіться відео
путін скликає радбез росії: що відомо
- Прессекретар путіна дмітрій пєсков сказав, що сьогодні, 15 липня, путін хоче провести оперативну нараду з постійними членами радбезу. Він зазначив, що вона відбудеться в середині дня або в його другій половині.
- Зазначається, що причина наради радбезу росії невідома. Водночас пєсков додав, що інші зустрічі путіна 15 липня будуть непублічними.
- Крім того, нагадаємо, що сьогодні, 15 липня, відбудеться позачергове засідання держдуми росії. Деякі експерти припускають, що з високою ймовірністю російські депутати проголосять, що Україна напала на росію і вони змушені оголосити воєнний стан та мобілізації, однак Україні немає чого боятися.