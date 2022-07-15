Для цього кремлівському диктатору потрібно провести референдум. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політик Ігор Яковенко.

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Не так сталося, як гадалося

У путіна ситуація справді ахова. Він вляпався у цю війну взагалі не розуміючи, у що він вляпується. Йому казали, що в Україні з квітами зустрічатимуть, за три дні Київ, потім до Львова дійдуть і так далі,

– зауважив Яковенко.

Реальність виявилася зовсім іншою. Зрозуміти, що здійснив фатальну помилку, путін не в змозі. "Такої опції у тому просторі між вухами, який деякі називають "мозок путіна", немає", – наголосив журналіст.

Сьогодні він звинувачує генералів, радників, відбувають кадрові зміни в уряді й таке інше.

путіну потрібні успіхи

Українські території потрібні путіну для того, аби робити заяви про те, що росіяни ніякі не окупанти, а захисники своєї "батьківщини".

"Як сказала божевільна погань коротченко: "Херсон наш, Одеса наша, Миколаїв наш, Харків наш", – говорить Яковенко.

Безперечно, про зовнішньополітичну історію не мовиться. На думку Яковенка, визнання путіна терористом №1 – це питання часу, такі пропозиції вже обговорюються, зокрема, у конгресі США. Відтак це розраховано на внутрішнього споживача – населення росії.

"Вони говоритимуть: "Ми захищаємо свою землю. Жителі Херсона попросилися в росію, рятуючись від гніту нацистів. Це потрібно для пояснення, чому в Україні всіх вбивають та кладуть у землю російських солдатів", – сказав журналіст.

Він додав, що стан російського суспільства путін:

Не знає; Йому це не цікаво.

"Відбувається жахливо одурнення населення за допомогою інформаційного наркотику. За що соловйов і отримав орден за заслуги перед вітчизною. Усе це працює", – підкреслив Яковенко.

Будь-який протест буде пригнічений, тож путін може бути спокійний щодо російських громадян. На відміну від України, яка виявилася зовсім не тою країною, яку він розраховував зустріти.

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