Также на днях появились результаты исследования насчет украинской экономики. Более 80% украинцев считают, что ее состояние ухудшилось за последний год.

Интересно знать Сразу 5 украинских городов – в перечне самых криминальных Восточной Европы по версии Numbeo

Что будет с Украиной после победы – данные опроса

По сравнению с прошлым годом тройка объединяющих факторов в обществе остается неизменной: общий враг, который несет большую угрозу, ощущение своей принадлежности к украинской нации и общее видение будущего страны. Однако в перечне разъединяющих факторов вперед выходят разные взгляды на решения руководства страны и различные политические взгляды, тогда как еще год назад ключевое значение играл фактор социального статуса и уровня материальной обеспеченности,

– говорится в анализе.

Интересно, что разный опыт во время войны разъединяет значительно меньше, чем принято считать. Так же как и язык и культурные различия между регионами.



Что объединяет и что разъединяет украинцев / Фото Gradus

Также общество становится более толерантным к иностранцам, в частности, тем, кто приехал в Украину работать. Это, конечно, не касается россиян, белорусов и представителей других стран, которые поддерживают войну. По мнению основательницы компании, это облегчит жизнь трудовым мигрантам.



Как украинцы относятся к иностранцам / Фото Gradus

После победы, конечно, возрастет оборонная способность государства – в этом убеждены более половины респондентов. Люди рассчитывают на поддержку мира в области экономики и бурное развитие бизнеса. А вот обновление или восстановление инфраструктуры и городов видят и как возможность, и как вызов.



Какие возможности будут у Украины после войны / Фото Gradus

Среди вызовов – и такие болезненные темы, как адаптация ветеранов к мирной жизни, безопасность на освобожденных территориях, возвращение граждан из-за рубежа и проблемы со здоровьем, в том числе ментальным.



Какие вызовы будут для Украины после войны / Фото Gradus

Но есть и оптимистичные данные. 55% опрошенных видят будущее своих детей в Украине – это даже больше, чем в 2021 году.

"Доля опрошенных граждан, которые верят, что в будущем смогут иметь лучшую жизнь, держится на довоенном уровне и сейчас составляет 61% – почти две трети респондентов", – подытоживают аналитики.