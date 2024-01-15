Украинские кадровые военные, а также мобилизованные могут взять отпуск. Какое она бывает, читайте дальше.

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Виды отпусков для военных

Так, основной отпуск для военнослужащих не может длиться более 30 дней в году. Причем использовать его за раз нельзя. Он предоставляется только частями по 15 дней. Кроме того, существуют так называемые отпуска – "исключения", которые берутся при наличии соответствующих обстоятельств.

Так, по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам предусмотрено не более 10 отпускных дней.

Также военнослужащий имеет право на отпуск по лечению в связи с болезнью или ранением с сохранением денежного довольствия. Она, кроме определенных исключений, длится не больше одного – четырех месяцев.

Отдельно предусмотрено, что лечение вне Украины не может превышать 12 месяцев подряд.

Есть отпуска и по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего, иногда – шестилетнего возраста. Если папа и мама – оба военнослужащих, тогда отпуск предоставляется одному из них.

Кроме того, женщины – военные могут взять отпуска в связи з беременностью и родами.

Обратите внимание! Время, использованное на дорогу, не учитывается в продолжительности отпуска. Его считают по отдельности. Он не может быть больше двух суток в одну сторону.

Как получить отпуска

Чтобы взять отпуск, военнослужащий должен подать соответствующий рапорт командиру подразделения. Затем подписанный командиром подразделения рапорт подается командиру воинской части через штаб.

Далее издается приказ командиру воинской части о предоставлении ежегодных основных отпусков. Приказ появляется не позднее чем за две недели до начала отпуска. Военному выдают специальный отпускной билет.

В месте, где мужчина планирует провести отпуск, он должен стать на учет, а по окончании – сняться с него.

Если произошли какие-то непредвиденные обстоятельства, по которым военный не имеет возможности вовремя вернуться с места проведения отпуска, или наоборот, задержался на пути к нему, отпуск можно продлить.

Напомним, в конце 2023 года в Украине представили новый законопроект о мобилизации. Сейчас Кабмин отозвал его для внесения корректив.

Известно, что этот документ содержит пункты по отпускам для военных, а также демобилизации. В частности, он предлагает предоставить мобилизованным, которые прослужат 36 месяцев, право уволиться с военной службы.

Военные, которые в течение шести месяцев непрерывно вовлечены в боевые действия, могут пойти на отдых и восстановление боеспособности. Период восстановления должен составлять не менее 2 месяцев.