Для этого нужен ряд принятых решений, как в Украине, так и на Западе. Подробнее о том, что может сломать ход войны, 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Западу нужно изменить риторику

Владимир Путин дал очередной приказ подготовить российский бюджет к продолжению войны. По его словам, расходы на оборону должны остаться приоритетными.

Понятно, что если в России не будет чем воевать, не будет ракет, техники или боеприпасов, то, безусловно, они изменят свою позицию относительно возможности вести войну. ...Менять сознание россиян – это однозначно пустая трата времени, но изменить ситуацию, которая нам будет полезна, можно,

– отметил Валерий Клочок.

Речь идет прежде всего о новых поставках дальнобойного оружия, предоставлении разрешения на удары западным оружием по России. Как следствие, снижение инфраструктурных объектов, которые обслуживают и гражданских, и военных.

"Это как раз история о том, что война не "где-то в Украине", а война рядом. Россияне начинают чувствовать все то, что на самом деле происходит. Я вижу одним из методов изменить ход войны – возмутить российское общество. Такой пример уже был в 1917 году на фоне серьезных неудач Российской Империи в Первой мировой войне", – отметил Клочок.

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Эта история может повториться снова. В частности, перенос войны на территорию России может стать удобным случаем для Украины повлиять на настроения российского общества.

"Если риторика Запада по увеличению демилитаризованной зоны не только на Востоке Украины, но и в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях, все может измениться. В Москве должны почувствовать войну. Долго мы играли в гуманность с россиянами, но это не работает", – подытожил Клочок.