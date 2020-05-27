Что случилось с картинами и документами Порошенко после штурма ГБР: объяснение музея
26 мая в "Музее Ивана Гончара" состоялась презентация картин из коллекции семьи Петра Порошенко. Однако выставку "посетили" силовики из ГБР, картины описали как вещественные доказательства, а все документы на них – изъяли.
О последствиях инцидента со штурмом спецподразделением ГБР помещения "Музея Ивана Гончара" рассказали на странице заведения в фейсбуке.
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Позиция музея по инциденту с ГБР
- Представители ГБР "ворвались в музей в связи "с наличием информации об угрозе имуществу и необходимостью его спасения". Но они не имели соответствующего судебного решения.
- По данному факту и по факту повреждения дверей здания директор музея подал заявление в полицию.
Что будет с картинами, которыми заинтересовалось ГБР
- ГБР описало художественные произведения как вещественные доказательства, их передали на хранение музею под ответственность директора Петра Гончара.
- В музее – где они, собственно, и были до визита ГБР – картины будут находиться "до решения их юридической судьбы".
Какова судьба документов на картины
- Документы, "подтверждающие законное пребывание коллекции на территории Украины", в музее выставили публично – "как правовое основание нахождения этих картин в музее".
- ГБР в результате, как убеждены в "Музее Ивана Гончара", несанкционированного обыска изъяло эти документы.
Что надо знать о штурме музея и претензиях ГБР к Порошенко
- 26 мая ГБР намеревалось вручить пятом президенту Украины Петру Порошенко повестку на допрос, но сделать этого не смогло.
- Впоследствии силовики штурмовали помещение, где проходила выставка картин из коллекции Порошенко – "Музей Ивана Гончара".
- У Порошенко инцидент назвали "политическим преследованием", а в ГБР говорят, что им препятствовали проводить следственные действия, поэтому и привлекли спецподразделение.
- Дело, по которому возник инцидент, касается 43 картин всемирно известных художников. Их контрабандой вывезли за границу, а находится они якобы могут в доме Порошенко в Испании.
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