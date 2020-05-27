Что случилось с картинами и документами Порошенко после штурма ГБР: объяснение музея

26 мая в "Музее Ивана Гончара" состоялась презентация картин из коллекции семьи Петра Порошенко. Однако выставку "посетили" силовики из ГБР, картины описали как вещественные доказательства, а все документы на них – изъяли.

О последствиях инцидента со штурмом спецподразделением ГБР помещения "Музея Ивана Гончара" рассказали на странице заведения в фейсбуке . К теме ГБР о штурме музея Гончара: Пришли вручить повестку, администрация препятствовала Позиция музея по инциденту с ГБР Представители ГБР " ворвались в музей в связи "с наличием информации об угрозе имуществу и необходимостью его спасения ". Но они не имели соответствующего судебного решения.

По данному факту и по факту повреждения дверей здания директор музея подал заявление в полицию. Что будет с картинами, которыми заинтересовалось ГБР ГБР описало художественные произведения как вещественные доказательства , их передали на хранение музею под ответственность директора Петра Гончара.

В музее – где они, собственно, и были до визита ГБР – картины будут находиться "до решения их юридической судьбы ". Какова судьба документов на картины Документы, "подтверждающие законное пребывание коллекции на территории Украины" , в музее выставили публично – "как правовое основание нахождения этих картин в музее".

ГБР в результате, как убеждены в "Музее Ивана Гончара", несанкционированного обыска изъяло эти документы. Что надо знать о штурме музея и претензиях ГБР к Порошенко 26 мая ГБР намеревалось вручить пятом президенту Украины Петру Порошенко повестку на допрос, но сделать этого не смогло.

Впоследствии силовики штурмовали помещение, где проходила выставка картин из коллекции Порошенко – "Музей Ивана Гончара".

У Порошенко инцидент назвали "политическим преследованием", а в ГБР говорят, что им препятствовали проводить следственные действия, поэтому и привлекли спецподразделение.

Дело, по которому возник инцидент, касается 43 картин всемирно известных художников. Их контрабандой вывезли за границу, а находится о ни якобы могут в доме Порошенко в Испании. Новый скандал с Порошенко: почему ГБР взялось за картины политика – объяснение Дмитрия Гнапа.