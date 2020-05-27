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Что случилось с картинами и документами Порошенко после штурма ГБР: объяснение музея

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Что случилось с картинами и документами Порошенко после штурма ГБР
ГБР ворвалось в "Музей Ивана Гончара" / Фото Богдана Пошивайло, фейсбук "Музея Ивана Гончара"

26 мая в "Музее Ивана Гончара" состоялась презентация картин из коллекции семьи Петра Порошенко. Однако выставку "посетили" силовики из ГБР, картины описали как вещественные доказательства, а все документы на них – изъяли.

О последствиях инцидента со штурмом спецподразделением ГБР помещения "Музея Ивана Гончара" рассказали на странице заведения в фейсбуке

К теме ГБР о штурме музея Гончара: Пришли вручить повестку, администрация препятствовала

Позиция музея по инциденту с ГБР

  • Представители ГБР "ворвались в музей в связи "с наличием информации об угрозе имуществу и необходимостью его спасения". Но они не имели соответствующего судебного решения.
  • По данному факту и по факту повреждения дверей здания директор музея подал заявление в полицию.

Что будет с картинами, которыми заинтересовалось ГБР

  • ГБР описало художественные произведения как вещественные доказательства, их передали на хранение музею под ответственность директора Петра Гончара.
  • В музее – где они, собственно, и были до визита ГБР – картины будут находиться "до решения их юридической судьбы".

Какова судьба документов на картины

  • Документы, "подтверждающие законное пребывание коллекции на территории Украины", в музее выставили публично – "как правовое основание нахождения этих картин в музее".
  • ГБР в результате, как убеждены в "Музее Ивана Гончара", несанкционированного обыска изъяло эти документы.

Что надо знать о штурме музея и претензиях ГБР к Порошенко

  • 26 мая ГБР намеревалось вручить пятом президенту Украины Петру Порошенко повестку на допрос, но сделать этого не смогло.
  • Впоследствии силовики штурмовали помещение, где проходила выставка картин из коллекции Порошенко – "Музей Ивана Гончара".
  • У Порошенко инцидент назвали "политическим преследованием", а в ГБР говорят, что им препятствовали проводить следственные действия, поэтому и привлекли спецподразделение.
  • Дело, по которому возник инцидент, касается 43 картин всемирно известных художников. Их контрабандой вывезли за границу, а находится они якобы могут в доме Порошенко в Испании.

Новый скандал с Порошенко: почему ГБР взялось за картины политика – объяснение Дмитрия Гнапа.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Расследования Государственное бюро расследований Петр Порошенко Новости Украины
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