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Що сталося з картинами й документами Порошенка після штурму ДБР: пояснення музею

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Що сталося з картинами й документами Порошенка після штурму ДБР
ДБР вдерлися до "Музею Івана Гончара" / Фото Богдана Пошивайла, фейсбук "Музею Івана Гончара"

26 травня в "Музеї Івана Гончара" відбулася презентація картин із колекції родини Петра Порошенка. Однак на виставку "завітали" силовики з ДБР, картини описали як речові докази, а усі документи на них – вилучили.

Про наслідки інциденту зі штурмом спецпідрозділом ДБР приміщення "Музею Івана Гончара" розповіли на сторінці закладу у фейсбуці

До теми ДБР про штурм музею Гончара: Прийшли вручити повістку, адміністрація перешкоджала

Позиція музею щодо інциденту з ДБР

  • Представники ДБР "вдерлися до музею у зв'язку "з наявністю інформації про загрозу для майна та необхідністю врятування його". Але вони не мали відповідного судового рішення.
  • За цим фактом та за фактом пошкодження дверей будівлі директор музею подав заяву до поліції.

Що буде з картинами, якими зацікавилося ДБР

  • ДБР описало мистецькі твори як речові докази, їх передали на зберігання музею під відповідальність директора Петра Гончара.
  • У музеї – де вони, власне, і були до візиту ДБР – картини перебуватимуть "до вирішення їхньої юридичної долі".

Яка доля документів на картини

  • Документи, "що підтверджують законне перебування колекції на території України", у музеї виставили публічно – "як правову підставу перебування цих картин в музеї".
  • ДБР у результаті, як переконані у "Музеї Івана Гончара", несанкціонованого обшуку вилучило ці документи.

Що треба знати про штурм музею та претензії ДБР до Порошенка

  • 26 травня ДБР мало намір вручити п'ятому президенту України Петру Порошенку повістку на допит, але зробити цього не змогло.
  • Згодом силовики штурмували приміщення, де відбувалася виставка картин з колекції Порошенків – "Музей Івана Гончара".
  • У Порошенка інцидент назвали "політичним переслідуванням", а у ДБР кажуть, що їм перешкоджали проводити слідчі дії, тому й залучили спецпідрозділ.
  • Справа, через яку виник інцидент, стосується 43 картин всесвітньо відомих художників. Їх контрабандою вивезли за кордон, а перебувати вони начебто можуть у будинку Порошенка в Іспанії.

Новий скандал з Порошенком: чому ДБР взялось за картини політика – пояснення Дмитра Гнапа.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Розслідування Державне бюро розслідувань Петро Порошенко Новини України
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