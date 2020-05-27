Що сталося з картинами й документами Порошенка після штурму ДБР: пояснення музею
26 травня в "Музеї Івана Гончара" відбулася презентація картин із колекції родини Петра Порошенка. Однак на виставку "завітали" силовики з ДБР, картини описали як речові докази, а усі документи на них – вилучили.
Про наслідки інциденту зі штурмом спецпідрозділом ДБР приміщення "Музею Івана Гончара" розповіли на сторінці закладу у фейсбуці.
До теми ДБР про штурм музею Гончара: Прийшли вручити повістку, адміністрація перешкоджала
Позиція музею щодо інциденту з ДБР
- Представники ДБР "вдерлися до музею у зв'язку "з наявністю інформації про загрозу для майна та необхідністю врятування його". Але вони не мали відповідного судового рішення.
- За цим фактом та за фактом пошкодження дверей будівлі директор музею подав заяву до поліції.
Що буде з картинами, якими зацікавилося ДБР
- ДБР описало мистецькі твори як речові докази, їх передали на зберігання музею під відповідальність директора Петра Гончара.
- У музеї – де вони, власне, і були до візиту ДБР – картини перебуватимуть "до вирішення їхньої юридичної долі".
Яка доля документів на картини
- Документи, "що підтверджують законне перебування колекції на території України", у музеї виставили публічно – "як правову підставу перебування цих картин в музеї".
- ДБР у результаті, як переконані у "Музеї Івана Гончара", несанкціонованого обшуку вилучило ці документи.
Що треба знати про штурм музею та претензії ДБР до Порошенка
- 26 травня ДБР мало намір вручити п'ятому президенту України Петру Порошенку повістку на допит, але зробити цього не змогло.
- Згодом силовики штурмували приміщення, де відбувалася виставка картин з колекції Порошенків – "Музей Івана Гончара".
- У Порошенка інцидент назвали "політичним переслідуванням", а у ДБР кажуть, що їм перешкоджали проводити слідчі дії, тому й залучили спецпідрозділ.
- Справа, через яку виник інцидент, стосується 43 картин всесвітньо відомих художників. Їх контрабандою вивезли за кордон, а перебувати вони начебто можуть у будинку Порошенка в Іспанії.
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