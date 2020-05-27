Що сталося з картинами й документами Порошенка після штурму ДБР: пояснення музею

26 травня в "Музеї Івана Гончара" відбулася презентація картин із колекції родини Петра Порошенка. Однак на виставку "завітали" силовики з ДБР, картини описали як речові докази, а усі документи на них – вилучили.

Про наслідки інциденту зі штурмом спецпідрозділом ДБР приміщення "Музею Івана Гончара" розповіли на сторінці закладу у фейсбуці. До теми ДБР про штурм музею Гончара: Прийшли вручити повістку, адміністрація перешкоджала Позиція музею щодо інциденту з ДБР Представники ДБР " вдерлися до музею у зв'язку "з наявністю інформації про загрозу для майна та необхідністю врятування його ". Але вони не мали відповідного судового рішення.

". Але вони не мали відповідного судового рішення. За цим фактом та за фактом пошкодження дверей будівлі директор музею подав заяву до поліції. Що буде з картинами, якими зацікавилося ДБР ДБР описало мистецькі твори як речові докази , їх передали на зберігання музею під відповідальність директора Петра Гончара.

, їх передали на зберігання музею під відповідальність директора Петра Гончара. У музеї – де вони, власне, і були до візиту ДБР – картини перебуватимуть "до вирішення їхньої юридичної долі". Яка доля документів на картини Документи, "що підтверджують законне перебування колекції на території України" , у музеї виставили публічно – "як правову підставу перебування цих картин в музеї".

, у музеї виставили публічно – "як правову підставу перебування цих картин в музеї". ДБР у результаті, як переконані у "Музеї Івана Гончара", несанкціонованого обшуку вилучило ці документи. Що треба знати про штурм музею та претензії ДБР до Порошенка 26 травня ДБР мало намір вручити п'ятому президенту України Петру Порошенку повістку на допит, але зробити цього не змогло.

Згодом силовики штурмували приміщення, де відбувалася виставка картин з колекції Порошенків – "Музей Івана Гончара".

У Порошенка інцидент назвали "політичним переслідуванням", а у ДБР кажуть, що їм перешкоджали проводити слідчі дії, тому й залучили спецпідрозділ.

Справа, через яку виник інцидент, стосується 43 картин всесвітньо відомих художників. Їх контрабандою вивезли за кордон, а перебувати вони начебто можуть у будинку Порошенка в Іспанії. Новий скандал з Порошенком: чому ДБР взялось за картини політика – пояснення Дмитра Гнапа.