На видео, которое появилось в сети, можно увидеть как оккупанты хвалятся награбленным. Орки сменили свои лохмотья на современную военную форму, которую носят украинские бойцы.

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Оккупанты кичатся украденной военной формой

Российские захватчики не могут похвастаться хотя бы одной извилиной. Они не только снимают награбленное на видео, но и потом эти ролики выкладывают в сеть. Так, весь мир узнает о том, что не гнушаются они еще и донашивать форму за нашими мужественными бойцами. Дальше прямой язык.

– Мужики, а вы откуда такие модные?

– Донецк, "Азов" разули или раздели, как правильно? Я даже не знаю...

– Пацаны, а чего у вас у всех берцы одинаковые? Я у нас таких не видел.

– Форма №8. Что сп***или, то и носим.

Оккупанты хвалятся краденой у украинских военных формой, смотрите видео:

Не сложно понять, что орки присвоили себе форму украинских героев, которые мужественно защищают Мариуполь. Надеемся, что наши берцы будут грызть их ноги до крови, а форма будет давить так, что оружие нормально держать не получится.

Между тем, некоторые российские солдаты называют войну адом для себя – смотрите видео: