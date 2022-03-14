Фосфорное оружие начало использоваться еще в первой мировой войне, но впоследствии его запретили. Однако и сейчас, после запрета международными конвенциями, эти страшные боеприпасы сыплются на головы военных и мирных жителей, вызывая огромный ареал поражений , пожары и химические ожоги.

В частности, об использовании химического оружия рашистами очевидцы сообщают в Попасной Луганской области.



Использование русскими захватчиками фосфорной бомбы в Попасной (Луганщина). Фото с Фейсбук

Что такое фосфорная бомба

Более правильно говорить о фосфорном оружии, а не бомбах. А ведь заряд с белым фосфором может быть не только в бомбах, но и в артиллерийских снарядах, минах, ракетах и ​​даже гранатах. В оружии с белым фосфором зажигательный заряд горит при очень высокой температуре – 800 – 900 градусов С. Он распространяется на значительную территорию в несколько сот квадратных метров. Фосфорный заряд горит до тех пор, пока не выгорит полностью или не прекратится его контакт с кислородом. Фосфорная бомба состоит из тысяч маленьких фосфорных шаров, она взрывается на высоте 200 – 250 м над землей в местах, где противник спрятан в горах или под покровом леса.

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Как обнаружить, что взорвался фосфорный заряд

Во время взрыва ночью фосфорный заряд заметно светится. Днем действие фосфорного заряда можно отличить от других боеприпасов из-за густого едкого белого дыма и ярких искры, которые разлетаются при взрыве. Фосфорная бомба вызывает значительные пожары, которые очень тяжело потушить.



Пожар при взрыве фосфорной бомбы. Фото Википедия

Как фосфорное оружие уничтожает

Из-за высокой температуры горения фосфорный заряд поджигает все вокруг. Плавится все (дерево, металл, тела людей и животных), пылает все вокруг. В радиусе до 150 м у эпицентра взрыва у людей обугливается кожа даже под одеждой. При попадании на открытые участки частицы фосфора вызывают тяжелые ожоги. Белый дым проникает в легкие и выжигает их (если его вдохнуть рядом со взрывом или он войдет в помещение). После попадания фосфора внутрь организма происходит отравление, вызывающее мученическую смерть. Смертельная доза для человека составляет 0,05 – 0,15 г.



Раны от попадания фосфора. Фото Википедия

Запрет использования фосфорного оружия

Согласно международному законодательству, фосфорные боеприпасы разрешены к применению по военным объектам. Однако в соответствии с Протоколом III Конвенции о конкретных видах обычного оружия, фосфорные заряды запрещено использовать внутри или вблизи населенных областей.

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Как спастись от действия фосфорного оружия

Фосфор горит при взаимодействии с кислородом, поэтому его гасят большим количеством воды (хотя он некоторое время горит в воде и под водой). Также его засыпают мокрым песком. Если частицы фосфора попали на кожу, его следует прежде всего нейтрализовать водой или влажной тряпкой. После удаления фосфорных частиц из кожи лечение проводится как при обычных ожогах. От белого дыма тоже нужно защищаться, дыша через респиратор или противогаз (или хотя бы мокрую тряпку или маску).