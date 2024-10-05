Вероятно, чиновница незаконно оформляла инвалидность мужчинам, которые пытаются избежать военной службы. 24 Канал рассказывает, что такое МСЭК и каковы ее функции.

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Какие функции выполняет МСЭК

Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) – это специализированный орган, который оценивает состояние здоровья граждан и определяет степень утраты трудоспособности.

Основная задача МСЭК – установление инвалидности и предоставление соответствующих рекомендаций для людей с ограниченными возможностями.

Какие основные функции МСЭК:

комиссия проводит обследование человека и определяет, соответствует ли его состояние требованиям для предоставления группы инвалидности;

МСЭК определяет, может ли человек выполнять свою работу, и если нет, то в какой степени уменьшена его способность к труду;

для каждого пациента, которому установлена инвалидность, комиссия составляет индивидуальную программу реабилитации, которая содержит рекомендации по лечению, реабилитационных мероприятий и социальной поддержки;

в зависимости от заболевания или травмы, инвалидность может быть временной. Комиссия определяет период, после которого необходимо пройти повторное обследование для подтверждения или изменения группы инвалидности;

комиссия дает рекомендации по социальной защите и адаптации лиц с инвалидностью в обществе, включая трудоустройство или переобучение.

Напомним, что из открытых источников удалось установить имя фигурантки дела о незаконном обогащении на 6 миллионов долларов. Ею может быть главный врач КУЗ "Хмельницкий облцентр медико-социальной экспертизы" и заслуженный врач Украины Крупа Татьяна Васильевна.