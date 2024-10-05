Ймовірно, посадовиця незаконно оформляла інвалідність чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. 24 Канал розповідає, що таке МСЕК та які її функції.

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Які функції виконує МСЕК

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) – це спеціалізований орган, який оцінює стан здоров'я громадян і визначає ступінь втрати працездатності.

Основне завдання МСЕК – встановлення інвалідності та надання відповідних рекомендацій для людей з обмеженими можливостями.

Які основні функції МСЕК:

комісія проводить обстеження людини та визначає, чи відповідає її стан вимогам для надання групи інвалідності;

МСЕК визначає, чи може людина виконувати свою роботу, і якщо ні, то якою мірою зменшена її здатність до праці;

для кожного пацієнта, якому встановлено інвалідність, комісія складає індивідуальну програму реабілітації, яка містить рекомендації щодо лікування, реабілітаційних заходів та соціальної підтримки;

залежно від захворювання або травми, інвалідність може бути тимчасовою. Комісія визначає період, після якого необхідно пройти повторне обстеження для підтвердження або зміни групи інвалідності;

комісія надає рекомендації щодо соціального захисту та адаптації осіб з інвалідністю у суспільстві, включаючи працевлаштування або перенавчання.

Нагадаємо, що з відкритих джерел вдалося встановити ім'я фігурантки справи щодо незаконного збагачення на 6 мільйонів доларів. Нею може бути головний лікар КЗОЗ "Хмельницький облцентр медико-соціальної експертизи" та заслужений лікар України Крупа Тетяна Василівна.