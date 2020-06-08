Если не начать реформирование полиции, которое было остановлено несколько лет назад, то точечные меры не изменят систему в целом.

Реформа полиции – это переход от милитаризованного органа, доставшегося нам в наследство от Советского Союза и имеющего образ борьбы с преступностью, до сервисной службы. Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала председатель правления организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук.

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Она объяснила, что это не просто изменение цели, потому что это еще и изменение результатов, направления и фокуса деятельности полиции.

Если мы говорим о борце с организованной преступностью, то основной показатель, по которому оценивается эффективность работы полиции – это нормативы, которые спускаются сверху. Чтобы достичь этих нормативов, мы видим практику, когда полицейские их повышают различными искусственными способами. В том числе, заставляют людей совершать преступления, чтобы повысить раскрытия,

– сообщила Александра Матвийчук.

Она добавила, если говорить о сервисной службе, то там основной показатель не только раскрываемость преступлений. А еще удовлетворенность людей уровнем сервиса, который они получают от полиции. Не просто раскрывают преступления, а охраняют общественный порядок, защищающих права каждого. Эта реформа была остановлена ​​несколько лет назад.

Председатель правления организации "Центр гражданских свобод" отметила, что Аваков говорит о необходимости увеличения зарплаты полицейским. Это бесспорно правильно. Однако мало увеличить зарплату. Надо сначала изменить порядок ее начисления.

Зарплата полицейского состоит из трех частей:

► Самая малая – это гарантированная зарплата, которую получает каждый месяц.

► Вторая часть – это то, что получает за выслугу лет.

► Третья часть зависит исключительно от субъективного отношения начальника. Это часть за нормативы, за выполнения показателей.

"Если не изменить порядок начисления зарплат, то полицейский будет заточен на то, чтобы достичь этих нормативов, любыми способами", – добавила Матвийчук.

Что такое полицейские нормативы

Дмитрий Гнап в прямом эфире объяснил, что это так называемая "палочная система". Когда за каждое зарегистрированное или раскрытое преступление полицейские ставят себе "палочки", чтобы отчитаться о своей успешной работе. Чем больше этих "палочек" зарегистрированных и закрытых преступлений, тем большую зарплату получает руководитель полицейского участка, начальник и все его подчиненные.

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"Если "палочек" мало, то создается система, когда вся работа полиции направлена ​​на выполнение статистики, заполнение этих отчетов, нормативов. И это подталкивает полицейских к тому, чтобы фальсифицировать преступления, создавать новые. Или просто не регистрировать преступления, где они видят, что раскрытие будет довольно длительным", – добавил Гнап.