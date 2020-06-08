Якщо не почати реформування поліції, яке було зупинено кілька років тому, то точкові заходи не змінять систему в цілому.

Реформа поліції – це перехід від мілітаризованого органу, який дістався нам в спадок від Радянського Союзу та має образ боротьби зі злочинністю, до сервісної служби. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла голова правління організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук.

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Вона пояснила, що це не просто зміна мети, тому що це ще й зміна результатів, напрямку і фокусу діяльності поліції.

Якщо ми говоримо про борця з організованою злочинністю, то основний показник за яким оцінюється ефективність роботи поліції – це нормативи, які спускаються зверху. Щоб досягти цих нормативів, ми бачимо практику, коли поліцейські їх підвищують різними штучними способами. В тому числі, змушують людей вчиняти злочини, щоби підвищити розкриття,

– повідомила Олександра Матвійчук.

Вона додала, якщо говорити про сервісну службу, то там основний показник не тільки розкриваність злочинів. А ще задоволеності людей рівнем сервісу, який вони отримують від поліції. Не просто розкривають злочини, а охороняють громадський порядок, захищають права кожного. Ця реформа була зупинена кілька років тому.

Голова правління організації "Центр громадянських свобод" зазначила, що Аваков говорить про необхідність збільшення зарплати поліцейським. Це безперечно правильно. Проте мало збільшити зарплату. Треба спочатку змінити порядок її нарахування.

Зарплата поліцейського складається з трьох частин:

► Найменша – це гарантована зарплата, яку отримує кожного місяця.

► Друга частина – це те що отримує за вислугу років.

► Третя частина залежить виключно від суб’єктивного ставлення начальника. Це частина за нормативи, за його виконання показників.

"Якщо не змінити порядок нарахування зарплат, то поліцейський буде заточений на те, щоб досягти цих нормативів, будь-якими способами", – додала Матвійчук.

Що таке поліцейські нормативи

Дмитро Гнап у прямому ефірі пояснив, що це так звана "палочна система". Коли за кожен зареєстрований або розкритий злочин, поліцейські ставлять собі "палочки", щоб відзвітуватися у власній успішній роботі. Чим більше оцих "паличок" зареєстрованих і закритих злочинів, тим більшу зарплату отримує керівник поліцейського відділку, начальник та всі його підлеглі.

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"Якщо "палочок" мало, то створюється система, коли вся робота поліції направлена на виконання статистики, заповнення цих звітів, нормативів. Й це підштовхує поліцейських до того, щоб фальсифікувати злочини, створювати нові. Або просто не реєструвати злочини, де вони бачать, що розкриття буде доволі тривалим", – додав Гнап.