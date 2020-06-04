За підрозділами Нацполіції цілодобово стежитимуть: що це означає
У Нацполіції функціонуватиме система цілодобового контролю за діями посадовців – Сustody Records. У режимі 24/7 слідкуватимуть за всіма етапами затримання людини у всіх підрозділах поліції.
Як працюватиме система
У поліції планують впровадити систему контролю за діями посадових осіб, повідомив у телеграмі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
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За його словами, називатиметься система Сustody Records.
Механізм – онлайн реєстрація затриманих осіб в усіх підрозділах поліції, починаючи з фактичного затримання, подання скарг та інших механізмів контролю за діями посадових осіб в режимі 24/7,
– зазначив Аваков.
Та додав, що МВС робить все, аби очистити лави й суворо карає винних. Водночас міністерство системно втілює сучасні європейські стандарти правоохоронної діяльності й новітні технології для контролю та моніторингу.
Для запровадження проєкту в усіх підрозділах Нацполіції за попередніми підрахунками потрібно понад 20 мільйонів євро.
Пілотний проєкт на Кіровоградщині
Наразі відбувається реалізація пілотного проєкту в поліції Кіровоградської області. Для цього там переоблаштують приміщення 10 відділів і відділень поліції.
Зверніть увагу! За участю поліцейських впродовж останніх років сталося чимало резонансних інцидентів. З нещодавніх – тортури і зґвалтування жінки у Кагарлику.
Гучні справи про злочини поліцейських / Інфографіка 24 каналу