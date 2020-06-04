У Нацполіції функціонуватиме система цілодобового контролю за діями посадовців – Сustody Records. У режимі 24/7 слідкуватимуть за всіма етапами затримання людини у всіх підрозділах поліції.

Як працюватиме система

У поліції планують впровадити систему контролю за діями посадових осіб, повідомив у телеграмі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Читайте також Відставка Авакова: скільки депутатів вже підписали постанову

За його словами, називатиметься система Сustody Records.

Механізм – онлайн реєстрація затриманих осіб в усіх підрозділах поліції, починаючи з фактичного затримання, подання скарг та інших механізмів контролю за діями посадових осіб в режимі 24/7,

– зазначив Аваков.

Та додав, що МВС робить все, аби очистити лави й суворо карає винних. Водночас міністерство системно втілює сучасні європейські стандарти правоохоронної діяльності й новітні технології для контролю та моніторингу.

Для запровадження проєкту в усіх підрозділах Нацполіції за попередніми підрахунками потрібно понад 20 мільйонів євро.

Пілотний проєкт на Кіровоградщині

Наразі відбувається реалізація пілотного проєкту в поліції Кіровоградської області. Для цього там переоблаштують приміщення 10 відділів і відділень поліції.

Зверніть увагу! За участю поліцейських впродовж останніх років сталося чимало резонансних інцидентів. З нещодавніх – тортури і зґвалтування жінки у Кагарлику.



Гучні справи про злочини поліцейських / Інфографіка 24 каналу