В Нацполиции будет функционировать система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц – Сustody Records. В режиме 24/7 будут следить за всеми этапами задержания человека во всех подразделениях полиции.

Как будет работать система

В полиции планируют внедрить систему контроля за действиями должностных лиц, сообщил в телеграмме министр внутренних дел Арсен Аваков.

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По его словам, будет называться система Сustody Records.

Механизм – онлайн регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с момента фактического задержания, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7,

– отметил Аваков.

И добавил, что МВД делает все, чтобы очистить ряды и строго наказывает виновных. В то же время министерство системно воплощает современные европейские стандарты правоохранительной деятельности и новейшие технологии для контроля и мониторинга.

Для введения проекта во всех подразделениях Нацполиции по предварительным подсчетам необходимо более 20 миллионов евро.

Пилотный проект на Кировоградщине

Сейчас происходит реализация пилотного проекта в полиции Кировоградской области. Для этого там переобустраивают помещения 10 отделов и отделений полиции.

Обратите внимание! С участием полицейских в последние годы произошло немало резонансных инцидентов. С недавних – пытки и изнасилование женщины в Кагарлыке.



Громкие дела о преступлениях полицейских / Инфографика 24 канала