За подразделениями Нацполиции будут круглосуточно следить: что это значит
В Нацполиции будет функционировать система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц – Сustody Records. В режиме 24/7 будут следить за всеми этапами задержания человека во всех подразделениях полиции.
Как будет работать система
В полиции планируют внедрить систему контроля за действиями должностных лиц, сообщил в телеграмме министр внутренних дел Арсен Аваков.
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По его словам, будет называться система Сustody Records.
Механизм – онлайн регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с момента фактического задержания, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7,
– отметил Аваков.
И добавил, что МВД делает все, чтобы очистить ряды и строго наказывает виновных. В то же время министерство системно воплощает современные европейские стандарты правоохранительной деятельности и новейшие технологии для контроля и мониторинга.
Для введения проекта во всех подразделениях Нацполиции по предварительным подсчетам необходимо более 20 миллионов евро.
Пилотный проект на Кировоградщине
Сейчас происходит реализация пилотного проекта в полиции Кировоградской области. Для этого там переобустраивают помещения 10 отделов и отделений полиции.
Обратите внимание! С участием полицейских в последние годы произошло немало резонансных инцидентов. С недавних – пытки и изнасилование женщины в Кагарлыке.
Громкие дела о преступлениях полицейских / Инфографика 24 канала