Что такое пробационный надзор – новое наказание, которое введут в Украине
На втором этапе тюремной реформы в Украине введут новый вид наказания – пробационный надзор. По сути он будет напоминать исправительные центры, которые существовали в Советском Союзе.
В таком исправительном центре человек будет находиться только ночью, а днем сможет выходить и работать. Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью hromadske.
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Таким образом с помощью пробационных центров люди будут иметь возможность трудоустраиваться, выходить к людям, а не просто круглосуточно находиться в окружении криминогенных элементов. По сути, говорит Малюська, это воспитательная работа с постоянным контролем, в том числе и пребывания. Иногда его будут выполнять с помощью электронного браслета.
И это гораздо эффективнее, чем просто закрыть человека с другими преступниками со специфической культурой, что совсем не способствует ресоциализации.
– подчеркнул министр.
Людей, совершивших особо тяжкие преступления, в пробационные центры не будут допускать.
Какие еще реформы в пенитенциарной системе
- На прошлой неделе Минюст впервые в Украине в Киеве открыл платные камеры с улучшенными условиями. Платные камеры в ближайшие месяцы должны заработать во всех следственных изоляторах.
- Сами следственные изоляторы хотят расположить за пределами городов, а земельные участки под ними планируют сдавать в аренду частным инвесторам.
- Планируется пересмотреть институт помилования в Украине, через который на свободу будут отпускать пожизненно заключенных. Сейчас Европейский суд признал нарушением прав человека отсутствие такой возможности.