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Что такое пробационный надзор – новое наказание, которое введут в Украине

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В Украине планируют ввести пробационные центры
В Украине планируют ввести пробационные центры / zmina.info

На втором этапе тюремной реформы в Украине введут новый вид наказания – пробационный надзор. По сути он будет напоминать исправительные центры, которые существовали в Советском Союзе.

В таком исправительном центре человек будет находиться только ночью, а днем сможет выходить и работать. Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью hromadske.

К теме Почему бы пожизеннику не работать в Министерстве юстиции, – Малюська о помиловании

Таким образом с помощью пробационных центров люди будут иметь возможность трудоустраиваться, выходить к людям, а не просто круглосуточно находиться в окружении криминогенных элементов. По сути, говорит Малюська, это воспитательная работа с постоянным контролем, в том числе и пребывания. Иногда его будут выполнять с помощью электронного браслета.

И это гораздо эффективнее, чем просто закрыть человека с другими преступниками со специфической культурой, что совсем не способствует ресоциализации.
– подчеркнул министр.

Людей, совершивших особо тяжкие преступления, в пробационные центры не будут допускать.

Какие еще реформы в пенитенциарной системе

  • На прошлой неделе Минюст впервые в Украине в Киеве открыл платные камеры с улучшенными условиями. Платные камеры в ближайшие месяцы должны заработать во всех следственных изоляторах.
  • Сами следственные изоляторы хотят расположить за пределами городов, а земельные участки под ними планируют сдавать в аренду частным инвесторам.
  • Планируется пересмотреть институт помилования в Украине, через который на свободу будут отпускать пожизненно заключенных. Сейчас Европейский суд признал нарушением прав человека отсутствие такой возможности.

 

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Новости политики Министерство юстиции СІЗО Денис Малюська Арест
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