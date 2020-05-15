Почему бы пожизненнику не работать в Министерстве юстиции, – Малюська о помиловании

Министр юстиции Денис Малюська высказывается за развитый институт помилования в Украине. В частности, это касается свободы и дальнейшего трудоустройства осужденных на пожизненно.

Немало пожизненных являются крайне интеллигентными и образованными людьми, после работы с профессиональными психологами их стоит отпускать по механизму помилования. Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в интервью hromadske.

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Министр подчеркнул, что стоит отпускать далеко не всех преступников, ведь среди них есть особо опасные преступники. Его мнение о помиловании касается другой категории людей: которые десятки лет провели в тюрьме и отдельно от профессиональных преступников. После работы с психологами и их вердикта таких преступников можно отпускать, применив институт помилования.

Кроме того, Малюська напомнил о решении Европейского суда, которое осуждает украинскую пенитенциарную систему, что не позволяет взвешенного помиловании осужденных пожизненно.

Уже есть решение Европейского суда о том, что система, где мы не предусматриваем механизма освобождения пожизненников взвешенно, по процедуре — это нарушение Европейской конвенции по правам человека и мы уже платим деньги тем, кто обратился в Европейский суд,

– отметил Малюська.

Министр юстиции отметил: иногда пожизненных отпускают на волю, однако с ними не работают профессиональные психологи. Обычно освобождают пожизненно осужденных людей, которые точно не совершат новых преступлений. Однако это малое количество людей.

Кого освобождают через институт помилования

Значительно больше чем их людей осуждены на короткие сроки за наркотики, грабежи, которые выходят после "отсидки" и снова возвращаются в тюрьму. В конце концов, Малюська подтвердил уже ранее сказанные слова о том, что даже пожизненнику, который выйдет на свободу, нужна работа. И это вполне может быть министерство юстиции.

Если пожизненник выйдет на улицу, ему нужно где-то работать. Почему бы это не могло быть министерство юстиции?

– посавив риторический вопрос министр.