Чому б довічнику не працювати у Міністерстві юстиції, – Малюська про помилування

Міністр юстиції Денис Малюська висловлюється за розвинений інститут помилування в Україні. Зокрема, це стосується свободи та подальшого працевлаштування засуджених на довічно.

Чимало довічників є вкрай інтелігентними та освіченими людьми, опісля роботи з професійними психологами їх варто відпускати за механізмом помилування. Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в інтерв'ю hromadske.

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Міністр підкреслив, що відпускати варто далеко не всіх злочинців, адже серед них є особливо небезпечні злочинці. Його думка щодо помилування стосується іншої категорії людей: які десятки років провели у тюрмі і окремо від професійних злочинців. Після роботи з психологами і їхнього вердикту таких злочинців можна відпускати, застосувавши інститут помилування.

Окрім того, Малюська нагадав про рішення Європейського суду, яке засуджує українську пенітенціарну систему, що не дозволяє зваженого помилування довічників.

Уже є рішення Європейського суду про те, що система, де ми не передбачаємо механізму звільнення довічників зважено, за процедурою — це порушення Європейської конвенції з прав людини і ми вже платимо гроші тим, хто звернувся до Європейського суду,

– зазначив Малюська.

Міністр юстиції зазначив: іноді довічників відпускають на волю, однак з ними не працюють професійні психологи. Зазвичай звільняють довічно засуджених людей, які точно не вчинятимуть нових злочинів. Однак це мала кількість людей.

Кого звільняють через інститут помилування

Значно більше за них людей засуджені на короткі терміни за наркотики, грабежі, які виходять після "відсидки" і знову повертаються до тюрми. Зрештою, Малюська підтвердив вже раніше сказані слова про те, що навіть довічнику, який вийде на волю, потрібна робота. І це цілком може бути міністерство юстиції.

Якщо довічник вийде на вулицю, йому потрібно десь працювати. Чому б це не могло бути міністерство юстиції?

– посавив риторичне питання міністр.