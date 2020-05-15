Що таке пробаційний нагляд – нове покарання, яке запровадять в Україні

На другому етапі тюремної реформи в Україні введуть новий вид покарання – пробаційний нагляд. За суттю воно нагадуватиме виправні центри, які існували у Радянському Союзі.

У такому виправному центрі людина перебуватиме лише вночі, а вдень зможе виходити і працювати. Про це міністр юстиції Денис Мальська розповів в інтерв'ю hromadske.

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Таким чином за допомогою пробаційних центрів люди матимуть можливість працевлаштовуватися, виходити до людей, а не просто цілодобово перебувати в оточенні криміногенних елементів. За суттю, каже Малюська, це виховна робота з постійним контролем, зокрема і перебування. Іноді його виконуватимуть за допомогою електронного браслету.

І це набагато ефективніше, ніж просто закрити людину з іншими злочинцями зі специфічною культурою, що зовсім не сприяє ресоціалізації.

– підкреслив міністр.

Людей, що вчинили особливо тяжкі злочини, у пробаційні центри не допускатимуть.

Які ще реформи у пенітенціарній системі

Минулого тижня Мін'юст вперше в Україні у Києві відкрив платні камери з поліпшеними умовами. П латні камери найближчими місяцями мають запрацювати в усіх слідчих ізоляторах.

Самі слідчі ізолятори хочуть розташувати за межами міст, а земельні ділянки під ними планують здавати в оренду приватним інвесторам.