Що таке пробаційний нагляд – нове покарання, яке запровадять в Україні
На другому етапі тюремної реформи в Україні введуть новий вид покарання – пробаційний нагляд. За суттю воно нагадуватиме виправні центри, які існували у Радянському Союзі.
У такому виправному центрі людина перебуватиме лише вночі, а вдень зможе виходити і працювати. Про це міністр юстиції Денис Мальська розповів в інтерв'ю hromadske.
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Таким чином за допомогою пробаційних центрів люди матимуть можливість працевлаштовуватися, виходити до людей, а не просто цілодобово перебувати в оточенні криміногенних елементів. За суттю, каже Малюська, це виховна робота з постійним контролем, зокрема і перебування. Іноді його виконуватимуть за допомогою електронного браслету.
І це набагато ефективніше, ніж просто закрити людину з іншими злочинцями зі специфічною культурою, що зовсім не сприяє ресоціалізації.
– підкреслив міністр.
Людей, що вчинили особливо тяжкі злочини, у пробаційні центри не допускатимуть.
Які ще реформи у пенітенціарній системі
- Минулого тижня Мін'юст вперше в Україні у Києві відкрив платні камери з поліпшеними умовами. Платні камери найближчими місяцями мають запрацювати в усіх слідчих ізоляторах.
- Самі слідчі ізолятори хочуть розташувати за межами міст, а земельні ділянки під ними планують здавати в оренду приватним інвесторам.
- Заплановано переглянути інститут помилування в Україні, за якого на волю відпускатимуть довічно ув'язнених. Наразі Європейський суд визнав порушенням прав людини відсутність такої можливості.