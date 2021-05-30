За более 1,5 тысячи лет Киев пережил столько приключений, что самой интересной книге даже не снилось. В то же время даже в таком почтенном возрасте украинская столица не превратилась в бурный город, который ненавидит туристов и заставляет местных жителей слушать свою музыку тише.
Заметьте Кличко милым видео поздравил киевлян с Днем города
Киев – до сих пор молод и прекрасен. Днем он строит новые районы, торговые центры и художественные галереи, а вечера проводит в баре. Киев любит капучино на Подоле, огни Речного вокзала и уличных музыкантов с Крещатика.
Сегодня мы поздравляем его с днем рождения. И желаем быть всегда.
Как отпраздновать День Киева
- Посети антикварные лавочки. Местные продавцы, без сомнения, порадуют тебя историями о древнем Киеве. Тогда и узнаешь, что серебряный перстень с витрины носила сама Анна Ярославна, а в старую пепельницу выбрасывал окурки еще Змей Горыныч.
- Послушай уличных музыкантов. Они знают гораздо больше, чем сперва может показаться. Иногда их голосами даже отзываются люди, которые когда-то творили Киев, а теперь навсегда остались там, в своем городе.
- Устрой любимому городу фотосессию. И не забудь сфотографироваться с ним на память. Киев любит, когда ему делают красивые фотографии.
- Загадай желание котику Пантелеймону. Но чтобы оно точно сбылось, стоит задобрить главного киевского пушистика. Для этого накорми первого встречного кота. Купи ему корма, и город тебя поблагодарит.
- Сходи на экскурсию по мистическим локациям Киева. Сегодня город откроет тебе даже больше тайн, чем обычно. Только берегись. В этот день шумный праздник устроят все. Не только люди!
- И, конечно же, устрой себе пир. Только не забывай: сегодня все киевское: торт, котлета, перепичка!