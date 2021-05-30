За понад 1,5 тисячі років Київ пережив стільки пригод, що найцікавішій книзі навіть не снилося. Водночас навіть у такому поважному віці українська столиця не перетворилася на буркітливе місто, яке ненавидить туристів та змушує місцевих жителів слухати свою музику тихіше.
Зауважте Кличко милим відео привітав киян з Днем міста
Київ – досі молодий і прекрасний. Вдень він будує нові райони, торгові центри та мистецькі галереї, а вечори – проводить у барі. Київ любить капучино на Подолі, вогні Річкового вокзалу та вуличних музикантів з Хрещатика.
Сьогодні ми вітаємо його з Днем народження. І бажаємо бути завжди.
Як відсвяткувати День Києва
- Завітай до антикварних крамничок. Місцеві продавці, без сумніву, потішать тебе історіями про древній Київ. Тоді й дізнаєшся, що срібний перстень з вітрини носила сама Анна Ярославна, а у стару попільничку викидав недопалки ще Змій Горинич.
- Послухай вуличних музикантів. Вони знають набагато більше, аніж спершу може здатися. Іноді їхніми голосами навіть озиваються люди, які колись творили Київ, а тепер назавжди залишилися там, у своєму місті.
- Влаштуй улюбленому місту фотосесію. І не забудь сфотографуватися з ним на згадку. Київ любить, коли йому роблять красиві світлини.
- Загадай бажання котикові Пантелеймону. Але щоб воно точно збулося, варто задобрити головного київського пухнастика. Для цього нагодуй першого зустрічного кота. Купи йому корму, і місто тобі подякує.
- Сходи на екскурсію містичними локаціями Києва. Сьогодні місто відкриє тобі навіть більше таємниць, аніж зазвичай. Тільки стережися. Цього дня гучне свято влаштують усі. Не тільки люди!
- І, звичайно ж, влаштуй собі бенкет. Тільки не забувай: сьогодні усе київське: торт, котлета, перепічка!