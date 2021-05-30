За понад 1,5 тисячі років Київ пережив стільки пригод, що найцікавішій книзі навіть не снилося. Водночас навіть у такому поважному віці українська столиця не перетворилася на буркітливе місто, яке ненавидить туристів та змушує місцевих жителів слухати свою музику тихіше.

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Київ – досі молодий і прекрасний. Вдень він будує нові райони, торгові центри та мистецькі галереї, а вечори – проводить у барі. Київ любить капучино на Подолі, вогні Річкового вокзалу та вуличних музикантів з Хрещатика.

Сьогодні ми вітаємо його з Днем народження. І бажаємо бути завжди.

Як відсвяткувати День Києва