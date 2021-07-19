Отношение к вопросу вступления Украины в ЕС заметно отличается в зависимости от региона. Как отмечают социологи, благосклоннее эту идею оценивают жители западных областей.
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Вступление в Евросоюз поддерживает большинство
Больше всего вступление в Европейский Союз поддерживают жители западных областей. Готовы проголосовать за вступление в ЕС:
- 70% жителей Запада;
- 58% жителей центральных областей;
- 39% жителей южных;
- 29% жителей восточных областей.
Готовность жителей Украины проголосовать за вступление в Европейский Союз в течение последних лет остается относительно постоянной: около половины населения выражают готовность, около четверти – против.
Поддерживают ли украинцы вступление в ЕС и НАТО / Инфографика КМИС
Что это за социологическое исследование?Его провел 8 – 9 июня Киевский международный институт социологии методом CATI телефонных интервью. В целом опросили 2007 человек. Выборка репрезентативна для взрослого населения. Опрос не проводили на оккупированных территориях.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%.
Отношение жителей Украины к вступлению Украины в НАТО
Цифры примерно такие же, что и в предыдущем вопросе. Вступление Украины в НАТО поддерживает почти половина населения:
- 48% опрошенных указали, что они проголосовали бы за вступление Украины в НАТО;
- 24% – против;
- 28% – не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме.
В течение последних двух лет готовность проголосовать за вступление в НАТО несколько усилилась: доля жителей страны, которые "за", выросла с 40% в 2019 году до 48% в 2021 году.
Поэтому, если бы референдум о вступлении Украины в НАТО проводили в июне 2021 года, и в голосовании приняли участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 72%.
Вступление Украины в НАТО: главное
- Заявку на вступление в НАТО Украина подала еще в 2008 году. Только через 12 лет – в 2020 – Украина стала партнером НАТО.
- В Офисе Президента заявили, что следующий этап – это получение Плана действий по членству в Альянсе. Это дорожная карта, которая объясняет, какие действия еще необходимо выполнить.
- Немецкая дипломатка Анка Фельдгузен считает, что Украину до сих пор не взяли в НАТО из-за войны на востоке Украины.
- Все якобы из-за 5 статьи Вашингтонского договора. По ней в конфликт должны вступить все страны, если у одной из членов Альянса есть вооруженные противостояния с государством, не входящим в НАТО.