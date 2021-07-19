Отношение к вопросу вступления Украины в ЕС заметно отличается в зависимости от региона. Как отмечают социологи, благосклоннее эту идею оценивают жители западных областей.

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Вступление в Евросоюз поддерживает большинство

Больше всего вступление в Европейский Союз поддерживают жители западных областей. Готовы проголосовать за вступление в ЕС:

70% жителей Запада;

58% жителей центральных областей;

39% жителей южных;

29% жителей восточных областей.

Готовность жителей Украины проголосовать за вступление в Европейский Союз в течение последних лет остается относительно постоянной: около половины населения выражают готовность, около четверти – против.



Поддерживают ли украинцы вступление в ЕС и НАТО / Инфографика КМИС

Что это за социологическое исследование? Его провел 8 – 9 июня Киевский международный институт социологии методом CATI телефонных интервью. В целом опросили 2007 человек. Выборка репрезентативна для взрослого населения. Опрос не проводили на оккупированных территориях.



Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%.

Отношение жителей Украины к вступлению Украины в НАТО

Цифры примерно такие же, что и в предыдущем вопросе. Вступление Украины в НАТО поддерживает почти половина населения:

48% опрошенных указали, что они проголосовали бы за вступление Украины в НАТО;

24% – против;

28% – не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме.

В течение последних двух лет готовность проголосовать за вступление в НАТО несколько усилилась: доля жителей страны, которые "за", выросла с 40% в 2019 году до 48% в 2021 году.

Поэтому, если бы референдум о вступлении Украины в НАТО проводили в июне 2021 года, и в голосовании приняли участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 72%.

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