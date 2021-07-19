Ставлення до питання вступу України до ЄС помітно відрізняється залежно від регіону. Як відзначають соціологи, прихильніше цю ідею оцінюють жителі західних областей.
До слова Бойові плавці НАТО припливуть у Крим і візьмуть людей у полон: новий фейк Кремля
Вступ до Євросоюзу підтримує більшість
Найбільше вступ до Європейського Союзу підтримують жителі західних областей. Готові проголосувати за вступ до ЄС:
- 70% жителів Заходу;
- 58% жителів центральних областей;
- 39% жителів південних;
- 29% жителів східних областей.
Готовність жителів України проголосувати за вступ до Європейського Союзу протягом останніх років лишається відносно сталою: близько половини населення висловлюють готовність, близько чверті – проти.
Чи підтримують українці вступ до ЄС і НАТО / Інфографіка КМІС
Що це за соціологічне дослідження?Його провів 8 до 9 червня Київський міжнародний інститут соціології методом CATI телефонних інтерв'ю. Загалом опитали 2007 осіб. Вибірка репрезентативна для дорослого населення. Опитування не проводили на окупованих територіях.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%.
Ставлення жителів України до вступу України в НАТО
Цифри приблизно такі ж, що і у попередньому питанні. Вступ України до НАТО підтримує майже половина населення:
- 48% опитаних вказали, що вони проголосували б за вступ України до НАТО;
- 24% – проти;
- 28% – не визначилися, або не стали би брати участь у такому референдумі.
Протягом останніх двох років готовність проголосувати за вступ до НАТО дещо посилилася: частка жителів країни, які "за" зросла із 40% в 2019 році до 48% в 2021 році.
Тож, якби референдум щодо вступу України до НАТО проводили у червні 2021 року, і у голосуванні взяли участь усі ті, хто визначився зі своїм вибором, явка становила би близько 72%.
Вступ України до НАТО: головне
- Заявку та вступ до НАТО Україна подала ще у 2008 році. Лише через 12 років – у 2020 Україна стала партнером НАТО.
- У Офісі Президента заявили, що наступний етап – це отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Це дорожня карта, яка пояснює, які дії ще необхідно виконати.
- Німецька дипломатка Анка Фельдгузен вважає, що Україну досі не взяли до НАТО через війну на Сході Україні.
- Усе начебто через 5 статтю Вашингтонського договору. За нею у конфлікт повинні вступити усі країни, якщо в однієї з членів Альянсу є збройні протистояння з державою, що не входить до НАТО.